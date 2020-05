Tottenham, esercitazione militare per Son: le foto con mitra ed elmetto antiproiettile

Elmetto in testa, giubbotto antiproiettile addosso e fucile in mano. Colpiscono, dalla Corea del Sud, le immagini di Heung-Min Son. La stella del Tottenham, che ha colto l’occasione dello stop al calcio per rispettare il servizio di leva obbligatorio, ha partecipato quest’oggi a un’esercitazione militare. E le immagini, come prevedibile, hanno colpito i tifosi degli Spurs, abituati a vederlo in ben altre vesti.

🇰🇷 [@YonHapNews] Tottenham Hotspur attacker Heung-Min Son during a military drill wearing a bullet-proof helmet.

🔫 The South Korean was returning to a bootcamp after finishing a rifle exercise at a Marine Corps firing range in Seogwipo on the country's Jeju Island.#THFC #COYS pic.twitter.com/P9jTErxVEu

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) May 6, 2020