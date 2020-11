Tottenham, fenomenale Kane: già in doppia cifra per gol e assist dopo appena 13 gare

La stagione di Harry Kane non poteva partire meglio. L’attaccante inglese infatti è già in doppia cifra per numero di gol segnati e di assist per i compagni. Sono 12 le reti all’attivo del numero nove degli Spurs e ben 10, con quello servito a Lucas Moura stasera, gli assist ai compagni. Il tutto in appena 13 presenze stagionali.

12 & 10 - Harry Kane has now hit double figures for both goals and assists in all club competitions this season (12 goals, 10 assists), in just his 13th appearance. Ridiculous.

— OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2020