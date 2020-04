Tottenham, fiducia sulla permanenza di Kane. Decisivi i quattro anni di contratto

vedi letture

"Non posso dire che starò qui per sempre, ma neanche il contrario" ha dichiarato domenica Harry Kane, capitano del Tottenham e della Nazionale inglese nel corso di una lunga intervista. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, però, gli Spurs rimangono fiduciosi circa la permanenza del giocatore anche nel prossimo futuro nonostante gli interessamenti delle due società di Manchester. Stando a quanto pubblicato quest’oggi dal quotidiano il club è consapevole del pensiero del giocatore, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, ma si ritiene in una posizione di forza visti i quattro anni di contratto che legano le parti in causa prima della scadenza naturale dell’attuale accordo.