Tottenham, fissata per domani la ripresa al centro sportivo con regole rigide da seguire

Dopo Arsenal, Brighton e West Ham, anche il Tottenham è pronto a tornare in campo. Come annunciato sul sito ufficiale del club, gli Spurs hanno fissato per domani la ripresa delle sedute al centro sportivo. L'accesso al campo sarà limitato ad un giocatore alla volta che arriverà al campo già in tenuta da allenamento e tornerà a casa immediatamente finita la razione di lavoro.