Tottenham fuori dalla top six di Premier? Mourinho: "Non sarebbe la fine del mondo"

Attualmente il Tottenham è nono in classifica e se le cose restassero così, uscirebbe dai primi sei posti di Premier League per la prima volta dalla stagione 2008/2009. Interrogato sulla questione, José Mourinho però non fa drammi: "Credo che ce la faremo, ma è anche possibile che ciò non accada. E se ciò non accade non è la fine del mondo. Se ciò non accade, è probabilmente l'inizio di un nuovo mondo perché le cose cambiano. Cambia per te, cambia per altri club. Le squadre cambiano. Le motivazioni che cambiano, la dinamica del gruppo cambia. Il gruppo che probabilmente era forte 10 anni fa non è più forte. Un giocatore che era al massimo delle sue motivazioni non lo è più e viceversa. Quindi è anche possibile che non riusciamo ad arrivare tra i primi sei posti in classifica".