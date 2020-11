Tottenham, Gedson Fernandes verso l'uscita. Mourinho non lo trattiene

vedi letture

Il centrocampista del Tottenham, Gedson Fernandes, può andare via a gennaio, come spiegato da José Mourinho. Il portoghese è arrivato in prestito per 18 mesi con un'opzione di riscatto, ma per ora non ha lasciato tracce di sé. "Per me non è un problema ma una soluzione - ha spiegato il tecnico - anche se non lo convoco e non gioca. Non dirò mai di non volerlo qui, ma capisco la situazione. Vogliamo il bene del giocatore, il Benfica può decidere cosa fare per il suo futuro, anche fosse finire qui il prestito".