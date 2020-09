Tottenham, Mou segue Daka ma l'attaccante vuole rimanere al Salisburgo

vedi letture

Il Tottenham si sta muovendo per un colpo in attacco. Secondo quanto riporta 90min, gli Spurs avrebbero sondato il terreno con il Salisburgo per Patson Daka, erede di Haaland. L'attaccante però avrebbe fatto sapere di rimanere in Austria anche nella passata stagione.