Tottenham, il Barcellona offre Umtiti e Semedo per arrivare a Ndombele

Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Barcellona ha avviato una trattativa con il Tottenham per il centrocampista centrale Tanguy Ndombele. I catalani sono pronti a mettere in piedi un potenziale scambio inserendo più contropartite per arrivare al cartellino del giocatore. L'idea è quella di proporre Umtiti e Semedo per convincere gli Spurs, che però, come l'Inter per Lautaro Martinez, hanno chiesto in cambio il brasiliano Arthur.