Tottenham, il fair play di Mourinho: "Complimenti al WBA, ha giocato davvero bene"

Intervenuto nel post-partita di WBA-Tottenham, José Mourinho ha così commentato il successo di misura dei suoi, che hanno agguantato la quarta vittoria di fila in trasferta.

Sulla partita e sugli avversari:

"Vorrei cominciare facendo i complimenti al WBA per la prestazione odierna: non ci hanno fatto esprimere come volevamo, difendendo molto bene. Hanno giocato un'ottima partita, non trovavamo spazi e abbiamo creato poche occasioni. Poi, sul finale, sono calati e per questo ci serviva creare nuovi problemi alla loro difesa con l'ingresso di Vinicius. Mi dispiace per loro, perché avevano dato tutto per un punto".