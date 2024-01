Tottenham, il giovane Craig va a farsi le ossa. Ufficiale il prestito al Doncaster

Prima esperienza lontano dal settore giovanile del Tottenham per Matthew Craig, giovane centrocampista classe 2003 cresciuto nel settore giovanile degli Spurs. Il ragazzo si trasferisce al Doncaster, squadra che milita in Ligue Two, in prestito fino al termine della stagione.

Matthew Craig has joined League Two side Doncaster Rovers on loan for the remainder of the season.

Wishing you the best of luck, Matt! 🤝

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024