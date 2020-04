Tottenham, il Real Madrid si ritira dalla corsa a Kane: Mbappè è la priorità

vedi letture

Il Real Madrid non è più interessato a Harry Kane. Secondo le indiscrezioni del Daily Mail infatti il club blanco non ha intenzione di spendere circa 200 milioni per l'attaccante del Tottenham e Kylian Mbappè resta il primo obiettivo per rinforzare la squadra di Zidane.