Tottenham, inserimento per Rudiger. Il tedesco è fuori dai piani di Lampard al Chelsea

vedi letture

Il Tottenham entra nella corsa per Antonio Rudiger. Secondo quanto riportato da Sky Sports il difensore tedesco, non ritenuto più un titolare al Chelsea, è pronto a lasciare i blues anche in prestito. Nelle prime tre giornate Rudiger non è stato mai impiegato, non venendo nemmeno convocato nelle ultime due partite.