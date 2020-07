Tottenham, Kane: "Ho trovato una forma che non avevo da quattro anni a questa parte"

"Ho avuto tempo di riposare e allenarmi, anche da solo. Penso di aver trovato una forma che non avevo da quattro anni a questa parte". È visibilmente soddisfatto Harry Kane, autore di una doppietta nel tre a zero del Tottenham sul Leicester. In un'intervista mandata in onda da Sky Sport, l'attaccante inglese ha dichiarato: "Speriamo di vincere anche l'ultima partita, ioerco di lavorare per la squadra e fare gol. Mi piace parlare in campo, ed è quello che ho fatto oggi. Ascolto le opinioni di tutti, ma cerco sempre di migliorare il mio bottino di gol: quest'anno sono vicino a venti. Mourinho ha uno stile diverso rispetto a Pochettino, abbiamo avuto modo di lavorare con lui dopo il lockdown. Non è facile arrivare a metà stagione, ma stiamo facendo bene e siamo contenti di finire in crescendo".