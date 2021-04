Tottenham, Kane in dubbio per la finale di Carabao Cup. L'attaccante non si è allenato

Harry Kane a forte rischio per la finale di Carabao Cup in programma domenica contro il Manchester City. L'attaccante non si è allenato oggi e il tecnico Ryan Mason ha conferemato in conferenza stampa: "Stiamo valutando ora per ora, vedendo come si sente. Quello che non faremo e quello che Harry non farà è mettere la sua salute in pericolo se non pensa che sia in grado di giocare".