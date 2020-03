Tottenham, Kane: "Non posso dire che starò qui per sempre, ma neanche il contrario"

Intervenuto in una diretta Instagram sui canali di Sky Sports assieme a Jamie Redknapp, l’attaccante del Tottenham Harry Kane ha parlato anche del suo futuro, senza escludere la possibilità di un addio agli Spurs: “È una di quelle cose per cui non puoi dire né di sì né di no. Io amo gli Spurs, li amerò sempre, ma ho sempre detto che se avessi sentito che la squadra non stesse progredendo o andando nella giusta direzione non sarei rimasto tanto per restare. Sono un giocatore ambizioso, voglio migliorare e diventare uno dei top al mondo. Non posso dire che starò qui per sempre, ma nemmeno che non lo farò”.