Tottenham, Kane non sarà ceduto né al Manchester United né ad altri club di Premier

Nelle scorse ore ha fatto molto discutere in Inghilterra la notizia dei problemi finanziari che stanno affliggendo il Tottenham, e che porterebbero il club londinese alla richiesta di oltre 200 milioni di euro al Manchester United per far partire la punta di diamante degli Spurs, Harry Kane. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, però, la società di Levy non avrebbe la benché minima intenzione di cedere l'Uragano, soprannome con il quale è noto l'attaccante inglese, né ai Red Devils né a qualsiasi altro club di Premier League.