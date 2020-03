Tottenham, Kane: "Ora sto bene, devo solo recuperare un po' di forma fisica"

Harry Kane sarà di nuovo in campo alla ripresa della Premier League. L'attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese ha dichiarato al sito ufficiale del club londinese: "Il mio rientro non è lontano. Spero di poter tornare a lavorare con la squadra tra 2 o 3 settimane. In questo momento posso fare di tutto, ora devo solo recuperare la forma fisica". L'Uragano, dunque, tornerà a disposizione di José Mourinho, ammesso che riprendano gli allenamenti. Giova ricordare che il calcio, in Inghilterra, è sospeso fino al 30 aprile a causa della pandemia di coronavirus. Kane si è infortunato al tendine del ginocchio lo scorso primo gennaio e ha subito un intervento chirurgico.