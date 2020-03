Tottenham, Kane potrebbe chiedere la cessione: il Man United non lo molla

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Harry Kane sarebbe pronto a lasciare il Tottenham in estate per fare un passo in avanti nella propria carriera dopo anni con la maglia degli Spurs. L'attaccante, collegato al Manchester United in estate, potrebbe tornare di moda per i Red Devils, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Pochettino in panchina.