Tottenham, Kane: "Qualificarsi alla prossima Champions deve essere il nostro unico obiettivo"

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del Tottenham, Harry Kane ha spiegato chiaramente gli obiettivi degli Spurs per questa parte finale di stagione: "Dobbiamo cercare di finire tra le prime quattro. Abbiamo una grande partita contro il Manchester United al ritorno in campo e realisticamente dovremo vincere sette o otto delle partite che ci restano per qualificarci in Champions League. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo assicurarci di finire con forza se vogliamo giocare a calcio in Champions League la prossima stagione".