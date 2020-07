Tottenham, Kane verso la permanenza: l'attaccante non verrà ceduto in estate

Harry Kane dovrebbe restare al Tottenham. Come riportato dal Daily Mail, il manager José Mourinho sarebbe stato informato dal presidente Daniel Levy che l’attaccante non verrà ceduto quest’estate. Si era parlato molto della possibilità che il giocatore potesse essere venduto per far fronte ai problemi finanziari post pandemia, ma sembra che alla fine sia arrivato l’ok per la sua permanenza.