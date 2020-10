Tottenham, l'esordio da incubo del Bale 2.0: entra sul 3-0 e subisce la rimonta del West Ham

Il giorno del secondo debutto di Gareth Bale con la maglia del Tottenham è arrivato. Il Bale 2.0 è partito ufficialmente alle al 72' del match contro il West Ham, con gli Spurs in vantaggio sul 3-0. Entrato al posto di Bergwijn, l'ex Real Madrid ha visto dall'interno del rettangolo verde tutti e tre i gol degli avversari, capaci di rimontare da 3-0 a 3-3. E' vero, non ha colpe in nessuno di questi, ma che la rimonta sia arrivata con lui in campo sembra quasi un segno del destino beffardo.