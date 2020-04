Tottenham, l'ex Redknapp consiglia Kane: "Il Man United non è un passo avanti, meglio la Liga"

Harry Redknapp, ex tecnico del Tottenham, ha dato qualche indicazione sul futuro di Harry Kane, che potrebbe cercare nuove sfide per vincere qualche trofeo. In un'intervista a TalkSport, ha affermato che l'attaccante degli Spurs "non farebbe un passo in avanti qualora si trasferisse al Manchester United. Al contrario, potrebbe considerare l'idea di giocare nel Barcellona o nel Real Madrid".