Tottenham-Leicester 0-2, le pagelle: Vardy devastante, Kane l'ultimo ad arrendersi

Tottenham-Leicester 0-2

Marcatori: 45'+4 Vardy (rigore), 59' Alderweireld (autogol)

Tottenham

Lloris 6 - Non ha colpa sui gol, rigore compreso. La difesa non lo aiuta.

Aurier 5 - Commette un fallo molto stupido a primo tempo praticamente scaduto. Troppo svagato in difesa.

Dal 64' Winks 5 - Non si capisce in che ruolo entri, probabilmente non lo capisce nemmeno lui. E difatti non si vede mai, in mezz'ora.



Alderweireld 5 - Autogol che pesa sulla valutazione, in generale non la sua miglior partita.



Dier 5 - Si apre un po' troppo, lasciando spazi centrali. Non un marcatore ineccepibile oggi sugli attaccanti avversari.

Reguilon 6 - Ci prova, tra cross e inserimenti. I suoi, però, non lo seguono.

Sissoko 6 - Prova a strappare, dalla posizione di mediano, con fortune alterne. Tanto cuore, però.

Hojbjerg 5 - Evanescente. Surclassato dalla mediana avversaria.



Lo Celso 5,5 - Ci mette tanto impegno, giocando in una posizione non sua. Esce per infortunio.

Dal 49' Lucas 5,5 - Corre e prova a sovrapporsi, ma il pallone non gli arriva.

Ndombele 6 - Recupera diversi palloni, fin quando è in campo. Poi, inspiegabilmente, Mourinho lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo.

Dal 45' Bale 5 - Un fantasma: non tocca alcun pallone decisivo in avanti.

Son 5,5 - Troppo svogliato oggi, sbaglia diverse scelte.

Kane 6,5 - Ci mette più impegno di tutti, risultando essere l'unico realmente pericoloso dei suoi.

Leicester

Schmeichel 6,5 - Mai realmente sollecitato per larghi tratti di gara, dà sicurezza coi piedi.

Castagne 6 - Costanza nelle progressioni, un vero e proprio motorino al rientro dall'infortunio.

Dal 61' Amartey 6 - Anche lui di rientro dopo uno stop, sicuro in copertura.

Fofana 6,5 - Giovanissimo, ma con la saggezza di un veterano. Sicurezza assoluta.

Evans 6,5 - Combatte tantissimo, facendosi valere contro Kane e compagni.

Justin 6 - Alle volte un po' impreciso, ma sfugge spesso agli avversari.

Ndidi 7 - Tantissimo il lavoro sporco nelle ripartenze. Diga assoluta.

Albrighton 6,5 - Mette tanti cross importanti, tra cui quello che permette a Maddison di andare al gol prima che il VAR annulli tutto.

Tielemans 6 - Forse il meno appariscente del reparto, resta nell'ombra facendo movimento senza palla.

Maddison 6,5 - Segna un gol dopo un controllo delizioso, ma gli viene annullato. Pericoloso costante.

Barnes 6 - Un po' troppo impreciso, a tratti, ma il suo vorticoso movimento nel corso della gara manda in confusione gli avversari.

Dall'84' Praet sv -

Vardy 7 - Un gol e mezzo, considerato come sia per 3/4 suo l'autogol di Alderweireld in fatto di meriti. Vince il duello a distanza con Kane.

Dall'88'Iheanacho sv -