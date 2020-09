Tottenham, Lloris: "Importante cominciare bene. Siamo pronti"

Hugo Lloris, portiere francese classe '86 del Tottenham, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK a pochi minuti dal calcio d'inizio di Tottenham-Everton, valevole per la 1ª giornata della Premier League 2020/2021:

"Non abbiamo molta scelta - dichiara il numero 1 degli Spurs in merito alla ripresa del campionato in tempi così brevi -. Abbiamo avuto quattro settimane per prepararci cercando di farci trovare pronti dal punto di vista fisico e mentale. È importante cominciare bene soprattutto con un calendario così fitto come quello che ci aspetta in questo mese di settembre. Siamo pronti e dobbiamo farlo vedere in campo".