Tottenham, Lucas Moura: "Sarebbe dura rimpiazzare Kane. Mourinho proverà a trattenerlo"

Lucas Moura ha parlato a Sky Sports del suo compagno di squadra al Tottenham Harry Kane. Nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile addio: "È difficile parlare del futuro e di trattative perché è una decisione personale. Sono certo che ogni stagione il Tottenham riceve offerte per Harry Kane. Non sono io a decidere ma ovviamente voglio giocare con lui la prossima stagione. Voglio che resti perché è molto importante per noi e non è facile trovare un giocatore come lui. Tutti sanno quanto grande sia. È il nostro attaccante e segna quasi in tutte le partite. Sono certo che Mourinho lo vorrà trattenere".