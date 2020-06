Tottenham, mai banale Mourinho: sui social il momento in cui gli è stato fatto il tampone

Mai banale, José Mourinho, anche sui social network. Su Instagram l'allenatore del Tottenham ha pubblicato una foto che lo ritrae nel momento in cui gli è stato fatto il tampone, obbligatorio per la ripartenza della Premier League, come in tutti gli altri campionati. La foto è diventata ben presto virale, accumulando migliaia di like.