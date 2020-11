Tottenham-Man City, le formazioni ufficiali: Bale e Aguero in panchina, Mou sfida Pep

Alle 18.30 in Premier League andrà in scena la sfida tra Tottenham e Manchester City. José Mourinho per questa gara ha deciso di puntare sulla coppia formata da Son e Kane, lasciando in panchina Bale, Lo Celso e Moura. Guardiola invece punta su De Bruyne e Mahrez in supporto a Gabriel Jesus mentre Aguero partirà dalla panchina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TOTTENHAM (4-4-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg, Bergwijn, Ndombele; Son, Kane.



MAN CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, Torres; De Bruyne, Mahrez, Gabriel Jesus.