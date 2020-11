Tottenham-Man City, Mourinho: "Pressioni su Southgate per non far giocare certi giocatori"

Domani è tempo di Tottenham-Manchester City. José Mourinho festeggia un anno sulla panchina degli Spurs. E lo fa stuzzicando gli avversari, circa l'utilizzo dei giocatori in Nazionale: "Ho letto che Gareth Southgate ha detto che alcuni allenatori di club di calcio hanno fatto pressione sui loro giocatori per non scendere in campo con la Nazionale. Per questo motivo Gareth sente il bisogno di chiamare alcuni per calmare le acque. Vorrei che dicesse quali sono gli allenatori che fanno pressione sui loro giocatori e quali quelli che lui chiama. Ha diritto a chiamare i giocatori che vuole. Vuole vincere le partite e, naturalmente, sappiamo tutti che Raheem Sterling giocherà domani". Non è casuale il riferimento all'attaccante, risparmiato dalle convocazioni. Gli unici giocatori del Manchester City presenti erano Walker e Foden, mentre in rappresentanza del Tottenham vi erano Dier, Winks e Kane.