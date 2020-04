Tottenham, messaggio di Aurier: "Vorrei finire la carriera al Paris Saint-Germain"

vedi letture

Serge Aurier chiama il Paris Saint-Germain. Il terzino ivoriano, ora al Tottenham, in un'intervista a Canal + ha dichiarato: "Vorrei finire al Paris perché è la mia squadra del cuore. Di recente ho letto di un accostamento al Marsiglia in relazione a una frase che avevo detto, ma non capivano bene cosa intendessi. Il Paris è il mio club da quando sono bambino e per me era un sogno finire lì ma non è finita. Se potessi finire la mia carriera a Parigi sarebbe un piacere. Avrei voluto rimanerci tutta la carriera". Aurier, 27 anni, ha giocato al PSG dal 2014 al 2017.