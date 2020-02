vedi letture

Tottenham, Mourinho amaro: "Combattiamo con le pistole senza proiettili"

Amaro il giudizio di José Mourinho dopo la sconfitta casalinga contro il Lipsia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, fa un'analisi del momento che stanno vivendo gli Spurs. "Cerchiamo di essere onesti e dire che hanno fatto tutto quello che potevano, Lamela per esempio non ha fatto nessun allenamento prima di giocare. Ha recuperato in campo dopo l'infortunio. Questa è la nostra squadra, potete vederla. E' un gruppo fantastico ma dall'altro lato vedete i problemi che abbiamo in questo momento. Questa è la nostra situazione, combattiamo con le pistole senza proiettili. Potete dirmi che siamo stati fortunati, non è fortuna è aver un gran portiere. Abbiamo avuto delle occasioni, ringrazio i tifosi per il supporto. Quello di cui sono preoccupato non è il risultato, si può ribaltare in Germania ma i nostri giocatori per le prossime partite sono davvero pochi. Lucas Moura e Bergwijn erano stanchissimi a fine partite, sono orgoglioso di loro. Questa è la nostra situazione, abbiamo tanti problemi. Quello che mi preoccupa è che abbiamo anche la Premier League e la FA Cup da giocare".