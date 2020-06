Tottenham, Mourinho annuncia: "Kane sarà titolare contro il Manchester United"

Harry Kane è pronto a tornare in campo per guidare il suo Totteham. Il capitano degli Spurs>, assente da gennaio, scenderà in campo dal primo minuto contro il Manchester United nella sfida di venerdì. Ad annunciarlo è José Mourinho: "Sta lavorando molto bene, posso dire tranquillamente che sarà titolare. Non sappiamo quanto minuti abbia nelle gambe o se sia in condizioni ottimali. Non gioca da sei mesi, il campo ci darà risposte. Ha lavorato molto bene, è un professionista straordinario".