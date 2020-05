Tottenham, Mourinho blinda Ndombele: vietato cederlo durante la prossima estate

José Mourinho non ha alcuna intenzione di privarsi di Tanguy Ndombelé durante la prossima estate. Come riporta Press Association, infatti, lo 'Special One' avrebbe imposto ai suoi dirigenti il divieto di negoziare la cessione del centrocampista francese. L'ex Lione, tra i più fulgidi talenti del nuovo corso dei Bleus di Deschamps, è stato cercato con forza dal Barcellona in queste settimane.