Tottenham, Mourinho 'cuore d'oro': il portoghese distribuisce cibo ai bisognosi

L'emergenza coronavirus continua a creare problemi anche in Inghilterra, ma José Mourinho non si tira indietro. L'allenatore del Tottenham, come riportato dall'account Twitter degli Spurs, ha effettuato le prime consegne di prodotti freschi provenienti dal centro di distribuzione alimentare che si trova all'interno dello stadio dei londinesi. La consegna ai più bisognosi avverrà tramite l'ausilio di Haringey, organizzazione che si occupa della gestione dei servizi nella città di Londra.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.

This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06

— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 29, 2020