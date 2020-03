Tottenham, Mourinho difende Dier: "Insultata la famiglia. Ognuno avrebbe reagito così"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa commentando l'episodio Dier: "Credo che Eric Dier abbia fatto qualcosa di poco professionale ma in queste circostanze lo avrebbe fatto chiunque. Perché quando qualcuno ti insulta e la tua famiglia è lì e viene tirata in ballo da chi ti insulta, in questo caso un fratello più piccolo credo che Eric, sì, non sia stato professionale. Ma ripeto. Ognuno di noi avrebbe reagito così. Siamo dei professionisti e dobbiamo stare attenti. Ma ripeto, io sto con il giocatore e comprendo il suo comportamento. So che la reazione di Eric è arrivata perché hanno messo in mezzo suo fratello e non gli è piaciuto ciò che è accaduto".

Il club prenderà provvedimenti?

"Nei confronti di Dier? Se il club dovesse farlo non sarei d'accordo".