Tottenham, Mourinho: "Dobbiamo abituarci a giocare senza tifosi. Deve contare far punti"

In un'amichevole disputata ieri contro il Norwich, il Tottenham è stato battuto 2-1 e José Mourinho al sito ufficiale degli Spurs ha spiegato lo stato di forma dei suoi giocatori: "È stata una buona sessione di allenamento. Avevamo bisogno di minuti, dovevamo conoscere la sensazione di giocare qui senza i nostri sostenitori e avere questa sessione di allenamento con un'altra squadra della Premier League è stata la cosa migliore. Dobbiamo adattarci a questa nuova realtà, che è ciò che abbiamo cercato di fare, per avere la sensazione di giocare con uno stadio vuoto. Con o senza i tifosi, i punti da conquistare sono sempre quelli e noi e lo United dovremo lottare per conquistarli", ha detto lo Special One.