Tottenham, Mourinho dopo il ko col Wolverhampton: "Risultato ingiusto e frustrante"

vedi letture

José Mourinho, tecnico del Tottenham, commenta il ko interno contro il Wolverhampton per 2-3. Risultato che permette ai Wolves di scavalcare gli Spurs in classifica. Settimo posto in classifica per i londinesi, e zona Champions distante cinque punti: "Risultato giusto? Non direi. È stata una bella partita, con due squadre che non si sarebbero accontentate di un pareggio. Due squadre che hanno cercato di vincere. Credo che abbiamo avuto più possesso di loro, più controllo. Credo sia ingiusto, un risultato ingiusto per noi. Frustrante? Sì, lo è. Ma dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto. E non posso lamentarmi di spirito e carattere dei miei".