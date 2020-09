Tottenham, Mourinho dopo il ko con l'Everton: "Troppi arbitri sul campo e allo schermo"

José Mourinho commenta il ko del Tottenham in casa contro l'Everton, nella prima giornata di campionato: "Non mi è piaciuta la squadra, non mi sono piaciuti così tanti arbitri sul campo e davanti a uno schermo che hanno permesso che un calcio di punizione fosse battuto cinque o sei metri avanti creando un diverso angolo per i cross, creando uno scenario completamente diverso in attacco e nella zona difensiva. Posso lamentarmi perché lo stavo facendo anche dopo e prima che segnassero il gol".