Tottenham, Mourinho dopo lo 0-0 col Chelsea: "Lo spogliatoio non era contento"

vedi letture

Jose Mourinho è felice dell'atteggiamento della sua squadra tornata in vetta alla classifica insieme al Liverpool dopo il pareggio senza reti con il Chelsea: “La cosa migliore di oggi - dice il manager del Tottenham - è che il mio spogliatoio non era contento per questo pareggio. Giocando a Stamford Bridge potrebbe essere un buon risultato, ma il fatto che non siano contenti mi rende orgoglioso. Potevamo fare meglio in alcune situazioni, con maggior qualità per trasformare le occasioni create, abbiamo avuto una grande chance per vincere la partita alla fine ma pur non segnando abbiamo avuto sempre il controllo".