Tottenham, Mourinho: "Eravamo stanchi nel finale. Deluso dalle decisioni dell'arbitro"

Una vittoria sfumata nel finale di gara per il Tottenham che vede sempre più lontana la zona Champions League, 1-1 il risultato finale contro il Manchester United. Questo il commento di José Mourinho al termine della contesa. "Mi piacciono le prestazioni della mia squadra, soprattutto per 70 minuti. Penso che abbiamo sempre avuto il controllo. Ma dal minuto 70 avevo giocatori stanchi in campo, ma non le opzioni per cambiarli. Senza Lucas e Dele non avevamo le opzioni. L'abbiamo sentito negli ultimi 20 minuti. Mi sento davvero deluso dalle due decisioni dei calci di rigore".