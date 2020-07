Tottenham, Mourinho: "Europa League? La mia stagione più importante è la prossima"

Per una volta in carriera, José Mourinho dovrà accontentarsi di un risultato finale che non rispecchia il suo glorioso passato. Avendo preso in corsa un Tottenham in netta difficoltà, infatti, il portoghese si classificherà sesto o settimo in classifica, praticamente in zona Europa League: "Se si tratta di guardare al mio approccio individuale, sono quarto in campionato - ha spiegato lo Special One in conferenza stampa rivendicando la bontà del suo lavoro -. Se pensi che debba mostrare qualcosa, ok, ci proverò. Sono arrivato quando la squadra era al 14esimo posto, con una differenza di otto punti dall'Arsenal. E, se vuoi ridere con me, sono il campione delle ultime cinque partite", la battuta dell'ex tecnico dell'Inter fatta rispondendo a un collega. Prima di fissare gli obiettivi a lungo termine: "La mia stagione più importante è la prossima - ha continuato Mou -. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione, questa è la mia missione. Penso che stiamo andando nella giusta direzione".