Tottenham, Mourinho: "Hojbjerg grande acquisto, preso al momento giusto"

Dopo il 3-0 rifilato all'Ipswich in amichevole, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha elogiato la società per l'acquisto di Hojbjerg, arrivato dal Southampton per 20 milioni di sterline: "Il club ha trovato un modo molto intelligente per prenderlo al momento. Pierre aveva l'ultimo anno di contratto, il suo club era in una situazione difficile in termini di negoziazione, quindi penso che il signor Levy sia stato fantastico e abbia trovato un giocatore davvero bravo", ha detto ai microfoni di Spurs TV.