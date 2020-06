Tottenham, Mourinho: "Kane? Ecco i gol fatti con me da CR7, Ibra e Milito..."

José Mourinho non è mai banale. Il manager del Tottenham, intervenuto oggi in conferenza stampa ha parlato dei bomber che ha avuto a disposizione: "Il numero delle reti che Kane ha segnato con me è facile da trovare considerando le presenze fatte prima dell’infortunio e quanti gol ha fatto. Per non farvi perdere tempo posso dire che ho avuto alcuni buoni attaccanti che hanno giocato per me. Ho avuto un ragazzo chiamato Droga che ha giocato per me quattro stagioni segnando 186 reti, con una media di 46 gol a stagione. Ho avuto un altro ragazzo che non è male che ora gioca per la Juventus e l’ho avuto per tre stagioni segnando 168 reti con una media di 56 gol a stagione".