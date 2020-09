Tottenham, Mourinho: "La vittoria del gruppo, ottenuta nonostante le tante gare ravvicinate"

Le dichiarazioni di Mourinho dopo Tottenham-Chelsea di Carabao Cup.

Il tecnico del Tottenham José Mourinho ha commentato così la vittoria in Carabao Cup nel derby contro il Chelsea: “Ho molte dediche da fare per questa vittoria. La dedico ai tifosi del Tottenham, che sono stati vicini alla squadra nei giorni scorsi e nella giornata di oggi fino al fischio d’inizio. La dedico a giocatori come Tanganga e Dier, che hanno disputato due partite straordinarie nello spazio di tre giorni. Un pensiero va anche ai giocatori, allo staff e ai tifosi del Leyton Orient, che abbiamo rappresentato al meglio in questa partita. Questa è la vittoria del gruppo, che si è fatto trovare pronto dopo una settimana al limite dell’umano per i tanti impegni ravvicinati. In altri campionati l’intensità è minore, mentre in Premier League è l’aspetto più importante: per questo giocare tante gare in pochi giorni è molto complicato. Abbiamo provato una grande gioia, ora ci prepariamo al prossimo impegno di campionato che è molto importante per noi”.