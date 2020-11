Tottenham, Mourinho: "Media spagnoli gentili con Bale, sono felice per Ndombele"

Primo gol dal suo ritorno al Tottenham per Gareth Bale. Il manager degli Spurs José Mourinho ha parlato proprio del gallese: "Alcuni giornalisti hanno detto che avrei guardato il sito del Real Madrid ma non l'ho detto. Ho solo detto che avrei letto i media spagnoli, i media che prima non erano molto gentili con Gareth e, sì, li ho letti e, sì, sono stati molto onesti con lui. Sono stati molto onesti e ne sono felice". Infine una riflessione su Ndombele: "In questo momento, sono felice. Il suo potenziale è enorme. Quindi sta bene? Sì. Sono felice con lui? Sì, sono felice con lui, ma continuo a pensare che possa fare di più. Può essere più in forma, può darci 90 minuti senza problemi. Può essere migliore di quello che è".