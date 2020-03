Tottenham, Mourinho: "Non meritavamo la sconfitta, errori di mentalità ci hanno punito"

Brutta sconfitta rimediata in casa dal Tottenham, battuto 3-2 dal Wolverhampton in rimonta. Dopo la gara il tecnico degli Spurs José Mourinho ha detto: "Penso che sia ingiusto. I giocatori non meritavano la sconfitta. Siamo stati puniti da, direi, errori di mentalità. Devi essere spietato contro squadre come i Wolves che giocano fantasticamente bene al contropiede. Meritiamo molto più di questi risultati, ma questo è quello che è. È difficile trovare un motivo per aver perso la partita, a parte un paio di errori individuali. La squadra è stata brava, aveva il controllo. È davvero molto frustrante e ovviamente sono triste, ma sono più triste per i giocatori che hanno fatto un grande sforzo".