Tottenham, Mourinho: "Non parlo di Bale, ma posso dire che provai a prenderlo a Madrid"

José Mourinho, parlando di un possibile ritorno al Tottenham di Gareth Bale, smentisce di aver avuto contatti diretti con il galles: "Gareth Bale è un giocatore del Real Madrid. Non commento la situazione dei giocatori di altri club, non è il mio lavoro avere contatti con gli agenti. Posso dire che provai a prenderlo ai tempi del Real Madrid, non riuscendoci. Poi il presidente si è fidato del mio istinto e l'anno dopo lo ha portato a Madrid. La mia ammirazione per lui non è un segreto, neanche per Gareth stesso".