Tottenham, Mourinho: "Non potremo competere sul mercato con le big di Premier"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato del prossimo calciomercato e del futuro del club: "Sappiamo che affronteremo lo stesso campionato di squadre che hanno possibilità completamente diverse da noi. Ci sono alcune società che investono e realizzano importanti movimenti di mercato e mancano ancora nove partite alla fine. Come il Man United con Bruno Fernandes o il Chelsea con Ziyech e Werner. Loro possono fare quello che vogliono ma non è un nostro problema. Noi pensiamo a noi stessi e miglioreremo come potremo. Saremo sempre molto equilibrati, come da tradizione per gli Spurs. Non restermo con la stessa squadra però, faremo due tre piccoli interventi importanti che servano per migliorare l'intera squadra. Sono in linea con il pensiero del club, del consiglio d'amministrazione e con la proprietà".