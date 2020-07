Tottenham, Mourinho: "Non scambierei Lo Celso con Bruno Fernandes"

vedi letture

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha risposto così alla domanda di Sky Sports a proposito del rammarico di non essere riuscito ad acquistare Bruno Fernandes la scorsa estate (poi acquistato a gennaio dal Man United): "Se è vero che Lo Celso è arrivato al posto suo, dico che non cambierei il mio giocatore con nessun altro, non solo con Fernandes, ma con qualsiasi altro calciatore in circolazione".