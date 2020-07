Tottenham, Mourinho: "Oggi strategicamente bravi: l'abbiamo vinta con le ripartenze"

Il Tottenham batte tre a zero il Leicester e compie uno scatto forse decisivo per la qualificazione alla prossima Europa League. Dopo il successo sulle Foxes, José Mourinho ha dichiarato a Sky Sports: "Siamo stati strategicamente bravi. Sapevamo cosa dovevamo fare: Rodgers ha fatto un lavoro incredibile da quando è arrivato, ma in questo momento è in difficoltà per via degli infortuni. Anch'io so cosa vuol dire. Sapevamo che nelle ripartenze avremmo potuto vincerla, quindi abbiamo minimizzato le difficoltà difensive, e con Vardy là davanti non era semplice. Abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, controllando il risultato nel secondo: non avessimo vinto oggi non avremmo avuto possibilità di andare in Europa".