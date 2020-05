Tottenham, Mourinho: "Orgoglioso dei miei. Se mi manca il calcio? Mi manca il nostro mondo"

Il tecnico del Totteham José Mourinho ha parlato a Sky Sports in Inghilterra soffermandosi sulla sua nuova “carriera” da manager in video conferenza: “Io penso solo a coordinarli, ma i ragazzi nelle proprie case stanno facendo un lavoro fantastico. Prima del lockdown avevamo cercato di mettere i giocatori nelle condizioni giuste, le loro case sono state equipaggiate con strumenti per l’allenamento. Sono orgoglioso dei giocatori e dello staff, hanno lavorato duramente in condizioni molto particolari. Il calcio? Mi manca ma non voglio essere egoista, solo equilibrato e umano. Preferisco dire che mi manca il nostro mondo, di cui il calcio fa parte. Dobbiamo essere pazienti e combattere la nostra battaglia”.